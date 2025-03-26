Огненным шоу проводят март в ЦПКиО Волгограда

Трюки с огнем покажет творческая лаборатория «Атом шоу». Днем ранее, в субботу, в ЦПКиО Волгограда в полдень соберутся психологи и эксперты интернет-продвижения, которые проведут лекции для горожан. А с 17:00 до 18:00 посетители парка смогут попробовать выиграть приз на Колесе фортуны, которое установят возле «Свадебной карусели».