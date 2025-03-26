Мишустин рассказал о работе над системой поддержки граждан

«С 2026 года, кстати, выплата будет для родителей, семейная выплата, где двое и более детей, и, если доход менее 1,5% регионального прожиточного минимума. Такая система поддержки, она будет постоянно донастраиваться по возможностям государства. Наша цель — это качественный экономический рост, в основе которого лежит благосостояние людей — снижение бедности», — сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев.