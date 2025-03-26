Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин рассказал о работе над системой поддержки граждан

Мишустин: система поддержки граждан будет постоянно донастраиваться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Система поддержки граждан России будет постоянно донастраиваться по возможностям государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Это первый отчет для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.

Глава кабмина уточнил, что с 2026 года в РФ перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий.

«С 2026 года, кстати, выплата будет для родителей, семейная выплата, где двое и более детей, и, если доход менее 1,5% регионального прожиточного минимума. Такая система поддержки, она будет постоянно донастраиваться по возможностям государства. Наша цель — это качественный экономический рост, в основе которого лежит благосостояние людей — снижение бедности», — сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев.