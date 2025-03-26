Власти планируют расширить накопитель в МАПП Чернышевское

Следующим шагом по совершенствованию системы будет расширение стоянки. Планируем увеличить ее с 40 до 138 грузовых автомобилей. С администрацией Нестеровского округа уже запланировали проектно-изыскательские работы. Чтобы приступить к проектированию, необходимо 8,8 млн рублей. Я прошу их выделить из областного бюджета на проведение проектных работ.