Власти планируют расширить накопитель в МАПП Чернышевское

Власти намерены расширить стоянку-накопитель в МАПП «Чернышевское» для более комфортного ожидания прохождения границы.
Об этом в ходе заседания правительства доложил вице-премьер Александр Рольбинов.
В настоящее время очередность прохождения транспорта определяется путем выдачи талона по прибытии транспортного средства к пункту пропуска. Отслеживать очередь можно через специальный телеграмм-канал.
Следующим шагом по совершенствованию системы будет расширение стоянки. Планируем увеличить ее с 40 до 138 грузовых автомобилей. С администрацией Нестеровского округа уже запланировали проектно-изыскательские работы. Чтобы приступить к проектированию, необходимо 8,8 млн рублей. Я прошу их выделить из областного бюджета на проведение проектных работ.
Расширение и запуск площадки запланированы на 2026 год.
Так же для удобства ожидающих водителей на территории планируется размещение нестационарных торговых объектов, пунктов питания, санузлов, точек по продаже страховок, магазинов.