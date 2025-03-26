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Власти планируют расширить накопитель в МАПП Чернышевское

Вместимость накопителя увеличится с 40 до 140 грузовых автомобилей.

Источник: Аргументы и факты

Власти намерены расширить стоянку-накопитель в МАПП «Чернышевское» для более комфортного ожидания прохождения границы.

Об этом в ходе заседания правительства доложил вице-премьер Александр Рольбинов.

В настоящее время очередность прохождения транспорта определяется путем выдачи талона по прибытии транспортного средства к пункту пропуска. Отслеживать очередь можно через специальный телеграмм-канал.

Следующим шагом по совершенствованию системы будет расширение стоянки. Планируем увеличить ее с 40 до 138 грузовых автомобилей. С администрацией Нестеровского округа уже запланировали проектно-изыскательские работы. Чтобы приступить к проектированию, необходимо 8,8 млн рублей. Я прошу их выделить из областного бюджета на проведение проектных работ.

отметил Рольбинов

Расширение и запуск площадки запланированы на 2026 год.

Так же для удобства ожидающих водителей на территории планируется размещение нестационарных торговых объектов, пунктов питания, санузлов, точек по продаже страховок, магазинов.