Один из КПП на границе Молдовы и Румынии закроется на несколько дней: Рассказываем, как объехать

КПП «Костешты-Стынка» на несколько дней приостановит работу.
Таможенная служба сообщает, что с 27 по 30 марта, с 08:00 до 16:00, работа КПП «Костешты-Стынка» будет приостановлена в связи с проведением работ по техническому обслуживанию.
Путешественников просят воспользоваться для пересечения границы другими пунктами: «Липканы», «Леушены», «Скуляны», «Кагул» или «Леова».
Для дополнительной информации следует зайти на сайт Пограничной полиции — border.gov.md — или позвонить на «зелёную» линию: +373 22 259 717.