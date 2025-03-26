В связи с резким потеплением в Пермском крае закрыли еще одну ледовую переправу. Как сообщает краевое управление МЧС, с 26 марта прекращает работу ледовая дорога в поселке Верхнечусовские городки в Чусовском округе. Она была предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн.
Всего на сегодняшний день на территории Прикамья продолжает функционировать семь ледовых переправ. Жителям рекомендуют пользоваться только официальными ледовыми переправами, а также соблюдать правила безопасности при выезде на лед.
В МЧС напоминают, что лед на водоемах перешел в стадию таяния, выезд в несанкционированных местах опасен для жизни. В случае происшествия необходимо звонить по телефонам «101» или «112».