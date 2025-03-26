Ростовские студенты присоединились к программе по повышению финансовой грамотности

— Современные дети активно пользуются онлайн-платежами, мобильными приложениями и банковскими картами. Для них крайне важно уметь распознавать мошеннические схемы, защищать свои личные данные и избегать рисков, связанных с необдуманными финансовыми решениями. Мы активно сотрудничаем с ростовскими колледжами и внедряем курс во внеурочную деятельность. Помимо дистанционных курсов мы проводим очные лекции по разным темам финансовой грамотности в учебных заведениях — участниках программы, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.