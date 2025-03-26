Ростовские студенты присоединились к программе по повышению финансовой грамотности

В Ростовской области проходит внедрение программы по повышению финансовой грамотности среди учащихся 9−11 классов, а также студентов колледжей, техникумов и училищ. Бесплатный онлайн-курс СберСова прошел интеграцию во внеурочную деятельность уже в 4 профессиональных образовательных организациях региона.
Главная задача программы — помочь подросткам подготовиться к самостоятельной жизни, чтобы они могли грамотно и ответственно распоряжаться своими деньгами, планировать доходы и расходы, сберегать и защищать свои накопления от мошенников.
Программа онлайн-курса одобрена «Федеральным методическим центром по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования» НИУ ВШЭ.
— Современные дети активно пользуются онлайн-платежами, мобильными приложениями и банковскими картами. Для них крайне важно уметь распознавать мошеннические схемы, защищать свои личные данные и избегать рисков, связанных с необдуманными финансовыми решениями. Мы активно сотрудничаем с ростовскими колледжами и внедряем курс во внеурочную деятельность. Помимо дистанционных курсов мы проводим очные лекции по разным темам финансовой грамотности в учебных заведениях — участниках программы, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Как отметили в банке, на данный момент программу освоили уже свыше 200 студентов донских колледжей.