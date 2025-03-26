Власти ждут коллапс на Куршской косе этим летом

— Летний сезон станет для нас очень-очень серьезным испытанием. С коллегами из Зеленоградска, администрации «Куршской косы», с министром культуры взяли очень маленький аспект — логистику, связанную с посещением Куршской косы в этот сезон. Понимаем, что там будет коллапс. В прямом смысле слова! Он уже есть. В майские каникулы будет первый [пик нагрузки], — сказал Роман Балашов.