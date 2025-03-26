Власти ждут коллапс на Куршской косе этим летом

Резко нарастить систему «Безопасный город» и систему видеофиксации в Калининграде и области предложил заместитель полпреда на Северо-Западе Роман Балашов. О необходимости сделать это до летнего сезона он сказал 26 марта на оперативном совещании в правительстве региона. По его словам, летом отдыхающих будет много, а некоторые места, такие как Куршская коса, ждут большие нагрузки.
— Летний сезон станет для нас очень-очень серьезным испытанием. С коллегами из Зеленоградска, администрации «Куршской косы», с министром культуры взяли очень маленький аспект — логистику, связанную с посещением Куршской косы в этот сезон. Понимаем, что там будет коллапс. В прямом смысле слова! Он уже есть. В майские каникулы будет первый [пик нагрузки], — сказал Роман Балашов.
Напомним, стоимость посещения Куршской косы вырастет с 1 апреля. Платить нужно будет 400 рублей за человека (вместо 300 рублей). В администрации не скрывают, что увеличение тарифа связано, в том числе, с тем, чтобы на косу меньше ездили.
«Данная мера направлена на снижение антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы Куршской косы и регулирование посещения национального парка», — заявили в нацпарке.