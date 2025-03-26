Суд заставил приют убрать бродячих собак из садового товарищества в Перми

«Не помогла и апелляция владельцев передержек к тому, что в случае удовлетворения требований истцов, будут нарушены права млекопитающих на гуманное отношение к ним. Данный довод был отвергнут судом, так как акты осмотра приютов свидетельствовали об обратном: на территории не были организованы вольеры и будки, животным явно не хватало питания и ветеринарного ухода», — рассказывает краевое ГУФССП.