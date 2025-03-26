Суд заставил приют убрать бродячих собак из садового товарищества в Перми

Суд обязал приют убрать отправленных на самовыгул бродячих собак из садового товарищества в Перми, сообщает региональное ГУФССП.
Речь идёт о центрах помощи бездомным животным, которые располагались в садовом товариществе Дзержинского района. Как оказалось, животные, попадавшие в приют, находились на самовыгуле и начали держать в страхе местных жителей. Бесхозные питомцы залезали на чужие участки и нападали на домашних кошек. Так свидетелем смерти разорванного животного стал местный ребёнок.
Из-за обилия собак пермяки стали бояться двигаться поодиночке и перестали выпускать детей на прогулки. Ночью бесхозные животные не успокаивались и громко лаяли. От самих участков, где разметили собак, шёл запах экскрементов и гниения.
Местные жители решили обратиться в суд, чтобы обязать владельцев приюта убрать животных с участков. Инстанция подала иск на владельцев самих центров и на арендодателей-владельцев земли, на которой они расположены. Инстанция встала на сторону пермяков и установила, что участки использовались не по назначению, что нарушало права местных жителей.
«Не помогла и апелляция владельцев передержек к тому, что в случае удовлетворения требований истцов, будут нарушены права млекопитающих на гуманное отношение к ним. Данный довод был отвергнут судом, так как акты осмотра приютов свидетельствовали об обратном: на территории не были организованы вольеры и будки, животным явно не хватало питания и ветеринарного ухода», — рассказывает краевое ГУФССП.
Суд обязал освободить участки от собак, которые не принадлежат ответчикам. Контроль за исполнением решения инстанции взяли на себя судебные приставы Дзержинского района.