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Министр ЖКХ рассказал, какие дома никогда не будут ремонтировать в Беларуси

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило рассказал, капитальный ремонт каких многоквартирных домов в Беларуси считается «нецелесообразным». По его словам, такое жильё «не отвечает современным требованиям», а потому его проще сносить, чем ремонтировать.

Источник: Смартпресс

В частности, речь идёт о квартирах с очень маленькими кухнями — всего 4−6 кв.м. Кроме того, министр имел ввиду и старые дома 1876 года, которые до сих пор стоят в Бобруйске. «Целесообразность их капитального ремонта, на мой взгляд, отсутствует напрочь. Поскольку затраты на ремонт превысят стоимость строительства нового жилья», — заявил Трубило в интервью телеканалу «Первый информационный».

Он добавил, что в течение следующей пятилетки министерство планирует создать «механизм реновации жилищного фонда», что позволит сносить дома, которые «не соответствуют комфортности проживания», и на их месте возводить новые.