Министр ЖКХ рассказал, какие дома никогда не будут ремонтировать в Беларуси

В частности, речь идёт о квартирах с очень маленькими кухнями — всего 4−6 кв.м. Кроме того, министр имел ввиду и старые дома 1876 года, которые до сих пор стоят в Бобруйске. «Целесообразность их капитального ремонта, на мой взгляд, отсутствует напрочь. Поскольку затраты на ремонт превысят стоимость строительства нового жилья», — заявил Трубило в интервью телеканалу «Первый информационный».