Кнут и пряник для кикшеринга: как Калининград уживается с электросамокатами

В середине марта этого года Антон Романов уже рассказывал в эфире «Горпросвета», что прокаты электросамокатов будут вынуждены снизить максимальную скорость с 25 до 20 км/ч, а на улицах с повышенным пешеходным трафиком — до 15 км/ч (скорость будет падать автоматически). При этом сроки введения этих ограничений не обозначались. После оперативного совещания в минувший вторник Елена Дятлова решила провести среди журналистов опрос, какой транспорт вызывает у них больше всего раздражения — автомобиль или самокат. Далее она продемонстрировала со своего смартфона несколько заготовленных мемов, на которых пешеходы ругают самокаты в городе, переполненном машинами. Понаблюдав за произведённым эффектом, чиновница выступила в защиту средств индивидуальной мобильности и заявила, что дискуссия эта «ведётся столько времени, сколько у нас существует самокат».