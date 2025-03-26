Какие туристические направления особенно актуальны для семей с детьми

Небольшие базы отдыха в районе Евпатории предлагают питание по системе «полный пансион». Для семьи из двух взрослых и одного ребенка отдых обойдется в сумму от 37 800 рублей на семь ночей во второй половине июля. «Все включено» в Евпатории стартует от 91 700 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей во второй половине июля.