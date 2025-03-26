Мишустин анонсировал сервис самозапретов на Госуслугах

«Мы создаем специальную платформу, позволит она оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера сайты, приложения, счета. Это будет одно окно для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов. Наша правоохрана серьезно этим занимается, МВД здесь огромную работу провело. На портале государственных услуг скоро появится сервис, который позволит людям устанавливать такие самозапреты в очень удобном формате, объединит все системы самозапретов», — сказал Мишустин во время отчета.