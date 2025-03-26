Бешеные кот и собака: в двух районах Севастополя ввели карантин

«Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству введены в Гагаринском районе из-за выявления случая заболевания бешенством кота, а в Нахимовском районе случай бешенства выявлен у собаки», — сказано в публикации правительства.
В госветслужбе Севастополя уточнили, что ранее хозяйка кота заметила у питомца царапины. Признаки бешенства у собаки появились после прививки в частной клинике.
«Трупы обоих животных были доставлены в госветслужбу, где провели лабораторные исследования. Диагноз бешенство подтвердился», — уточнили в правительстве города.
Ранее в селе Андреевка под Севастополем лиса заразила бешенством домашних собак. Дикое животное укусило собаку, но хозяин сначала не придал этому значения и обратился к ветеринарам спустя время.