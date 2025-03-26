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Бешеные кот и собака: в двух районах Севастополя ввели карантин

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар — РИА Новости Крым. В Гагаринском и Нахимовском муниципальных округах Севастополя выявили случаи заражения бешенством у домашних животных. Об этом сообщили на официальном портале правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству введены в Гагаринском районе из-за выявления случая заболевания бешенством кота, а в Нахимовском районе случай бешенства выявлен у собаки», — сказано в публикации правительства.

В госветслужбе Севастополя уточнили, что ранее хозяйка кота заметила у питомца царапины. Признаки бешенства у собаки появились после прививки в частной клинике.

«Трупы обоих животных были доставлены в госветслужбу, где провели лабораторные исследования. Диагноз бешенство подтвердился», — уточнили в правительстве города.

Ранее в селе Андреевка под Севастополем лиса заразила бешенством домашних собак. Дикое животное укусило собаку, но хозяин сначала не придал этому значения и обратился к ветеринарам спустя время.