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18,4 млн рублей выделят на ремонт таганрогского кольца в Ростове-на-Дону

В Ростове запланировали ремонт развязки на Малиновского и Таганрогской.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону запланировали ремонт кольцевой развязки в районе Малиновского и Таганрогской. Сейчас объявлен конкурс на проведение работ, информацию можно найти на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В рамках муниципальной программы на обновление проезжей части собираются выделить 18,4 млн рублей.

Подрядчика определят в следующем месяце, 11 апреля. По условиям контракта, все поставленные задачи должны быть к 15 июня 2025 года, сам же договор действует до 31 декабря 2025 года.

Кроме основных требований к исполнению работ, от подрядчика также ждут гарантию на дорожное покрытие. В частности, верхний слой при интенсивности движения до 20 тысяч машин в сутки должен прослужить 4 года.

Добавим, всего с начала года в Ростове отремонтировали уже более 10 тысяч кв. метров дорог.