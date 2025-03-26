18,4 млн рублей выделят на ремонт таганрогского кольца в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону запланировали ремонт кольцевой развязки в районе Малиновского и Таганрогской. Сейчас объявлен конкурс на проведение работ, информацию можно найти на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В рамках муниципальной программы на обновление проезжей части собираются выделить 18,4 млн рублей.
Подрядчика определят в следующем месяце, 11 апреля. По условиям контракта, все поставленные задачи должны быть к 15 июня 2025 года, сам же договор действует до 31 декабря 2025 года.
Кроме основных требований к исполнению работ, от подрядчика также ждут гарантию на дорожное покрытие. В частности, верхний слой при интенсивности движения до 20 тысяч машин в сутки должен прослужить 4 года.
Добавим, всего с начала года в Ростове отремонтировали уже более 10 тысяч кв. метров дорог.