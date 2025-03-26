Мишустин рассказал о роли РАН в экспертизе учебников

«РАН теперь играет ключевую роль в том числе и в экспертизе учебников, учебных пособий для школ. После экспертизы академии, она обязательна, и мы можем быть уверены, что сейчас в школьных учебниках достоверная, актуальная информация, и научно обоснованная, и что она соответствует вообще-то интересам государства и государственным стандартам», — сказал Мишустин во время отчета.