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Мишустин рассказал о роли РАН в экспертизе учебников

Мишустин: РАН играет ключевую роль в экспертизе учебников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. РАН играет ключевую роль в экспертизе учебников, можно быть уверенными, что информация в школьных учебниках достоверна, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.

«РАН теперь играет ключевую роль в том числе и в экспертизе учебников, учебных пособий для школ. После экспертизы академии, она обязательна, и мы можем быть уверены, что сейчас в школьных учебниках достоверная, актуальная информация, и научно обоснованная, и что она соответствует вообще-то интересам государства и государственным стандартам», — сказал Мишустин во время отчета.