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В Белоруссии женщина вынесла зайчонка из огня

Он попал в огненную ловушку.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: МЧС Могилев

В агрогородке Кадино в Могилевской области (Белоруссия) женщина спасла зайчонка. Как сообщает региональное управление МЧС, жительница поселка почувствовала запах дыма и увидела, что к ее дому подступает огонь.

Женщина вызвала спасателей и, пока ждала их, услышала жалобный писк в траве. Это был зайчонок, который оказался в огненной ловушке. Жительница поселка ринулась в пекло, чтобы спасти животное. Она схватила его и унесла домой. Только там она заметила, что шерстка у пострадавшего подгорела, однако других повреждений у него не было.

Сейчас зайчонок живет у спасительницы.

В МЧС Белоруссии напомнили, что гонь несет большую опасность не только для построек, но и окружающей среды, людей и животных.

Ранее в Махачкале спасли кота, который спрятался под кровать во время взрыва в доме.