В Белоруссии женщина вынесла зайчонка из огня

Женщина вызвала спасателей и, пока ждала их, услышала жалобный писк в траве. Это был зайчонок, который оказался в огненной ловушке. Жительница поселка ринулась в пекло, чтобы спасти животное. Она схватила его и унесла домой. Только там она заметила, что шерстка у пострадавшего подгорела, однако других повреждений у него не было.
Сейчас зайчонок живет у спасительницы.
В МЧС Белоруссии напомнили, что гонь несет большую опасность не только для построек, но и окружающей среды, людей и животных.
Ранее в Махачкале спасли кота, который спрятался под кровать во время взрыва в доме.