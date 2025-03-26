В Белоруссии женщина вынесла зайчонка из огня

Женщина вызвала спасателей и, пока ждала их, услышала жалобный писк в траве. Это был зайчонок, который оказался в огненной ловушке. Жительница поселка ринулась в пекло, чтобы спасти животное. Она схватила его и унесла домой. Только там она заметила, что шерстка у пострадавшего подгорела, однако других повреждений у него не было.