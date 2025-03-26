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Движение ограничат 29 марта из-за международных мероприятий в Алматы

Алматы. 26 марта. КазТАГ — 29 марта в Алматы частично перекроют дороги в связи с проведением международных мероприятий, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Источник: КазТАГ

Департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения в период проведения международных мероприятий 29 марта 2025 года.

Ограничения затронут улицы Майлина, Кульджинский тракт, Бухтарминскую, ВОАД, проспекты Аль-Фараби, Достык, Назарбаева, а также улицы Жарокова, Абая и Сатпаева.

Кроме того, с 00:00 до 14:00 будут закрыты для посещения и проезда ВСК «Медео» и ВГК «Шымбулак», за исключением автомобилей местных жителей.

Полиция Алматы призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций, заранее корректировать маршруты движения.

заключили в департаменте полиции