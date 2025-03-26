Движение ограничат 29 марта из-за международных мероприятий в Алматы

Департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения в период проведения международных мероприятий 29 марта 2025 года.
Ограничения затронут улицы Майлина, Кульджинский тракт, Бухтарминскую, ВОАД, проспекты Аль-Фараби, Достык, Назарбаева, а также улицы Жарокова, Абая и Сатпаева.
Кроме того, с 00:00 до 14:00 будут закрыты для посещения и проезда ВСК «Медео» и ВГК «Шымбулак», за исключением автомобилей местных жителей.
Полиция Алматы призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций, заранее корректировать маршруты движения.