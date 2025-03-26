Мишустин рассказал о допподготовке для педагогов в непрофильных вузах

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Правительство России поддерживает предложение о введении дополнительной подготовки по педагогической специальности в непрофильных вузах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
«Мы поддерживаем предложение по введению второй педагогической специальности в непедагогических вузах», — сказал глава правительства.
Как отметил Мишустин, более чем в 300 вузах реализуются программы по обучению педагогов, также с 1 сентября текущего года начнется реализация педагогических модулей для непедагогических специальностей.
«Это позволит через 4−6 лет привлечь на работу в школы и колледжи учителей по профилю, которые обладают научными и профессиональными знаниями по этому предмету. Предложение отличное, будем продолжать работу», — добавил он.