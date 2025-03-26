Петербуржцы до лета могут забыть о поездках по Троицкому мосту

Для улучшения транспортного обслуживания предпримут следующие меры: организуют выделенные полосы для общественного транспорта на самом мосту и подходах к нему, включая Каменноостровский проспект и Суворовскую площадь. Перераспределят основные транспортные потоки на соседние мосты, такие как Дворцовый, Литейный и другие. Установят ограждения для упорядочивания движения на Литейном мосту. Работу светофоров на ключевых перекрестках скорректируют для увеличения пропускной способности.