Петербуржцы до лета могут забыть о поездках по Троицкому мосту

Благодаря закрытию моста, ремонт завершится на четыре месяца раньше запланированного срока, всего за два с половиной месяца. В течение этого времени движение автобусов по мосту будет осуществляться в обычном режиме, но по реверсивной схеме.
Для улучшения транспортного обслуживания предпримут следующие меры: организуют выделенные полосы для общественного транспорта на самом мосту и подходах к нему, включая Каменноостровский проспект и Суворовскую площадь. Перераспределят основные транспортные потоки на соседние мосты, такие как Дворцовый, Литейный и другие. Установят ограждения для упорядочивания движения на Литейном мосту. Работу светофоров на ключевых перекрестках скорректируют для увеличения пропускной способности.
Эти меры помогут обеспечить необходимую пропускную способность и минимизировать неудобства, связанные с закрытием моста. В течение всего периода проведут мониторинг транспортной ситуации и оперативное реагирование на изменения на дороге.