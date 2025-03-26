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Петербуржцы до лета могут забыть о поездках по Троицкому мосту

В период с 1 апреля по 1 июня Троицкий мост закроют для проезда личного транспорта. Это решение принято в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на дорожном покрытии и трамвайных путях. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

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Благодаря закрытию моста, ремонт завершится на четыре месяца раньше запланированного срока, всего за два с половиной месяца. В течение этого времени движение автобусов по мосту будет осуществляться в обычном режиме, но по реверсивной схеме.

Для улучшения транспортного обслуживания предпримут следующие меры: организуют выделенные полосы для общественного транспорта на самом мосту и подходах к нему, включая Каменноостровский проспект и Суворовскую площадь. Перераспределят основные транспортные потоки на соседние мосты, такие как Дворцовый, Литейный и другие. Установят ограждения для упорядочивания движения на Литейном мосту. Работу светофоров на ключевых перекрестках скорректируют для увеличения пропускной способности.

Эти меры помогут обеспечить необходимую пропускную способность и минимизировать неудобства, связанные с закрытием моста. В течение всего периода проведут мониторинг транспортной ситуации и оперативное реагирование на изменения на дороге.