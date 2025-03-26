В Иркутске запретят движение по дублеру улицы Ширямова с 27 марта

В Иркутске запретят движение транспорта по дублеру улицы Ширямова. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничение продлится до 13 апреля.
— С 8:00 27 марта до 20:00 13 апреля будет прекращено движение транспорта по улице Ширямова (дублер) вблизи дома на Байкальской, 251б, — пояснили в пресс-службе администрации.
Такая мера связана с проведением аварийных работ по восстановлению напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф», 1 этап". Автомобилистам стоит учитывать изменения в движении и заранее выбирать альтернативные маршруты.