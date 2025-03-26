В Иркутске запретят движение по дублеру улицы Ширямова с 27 марта

Такая мера связана с проведением аварийных работ по восстановлению напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф», 1 этап". Автомобилистам стоит учитывать изменения в движении и заранее выбирать альтернативные маршруты.