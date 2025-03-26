В Омске ушел из жизни депутат Законодательного собрания

«Евгений Юрьевич был ответственным человеком, всегда находился в прямом диалоге с жителями своего избирательного округа. Он пользовался заслуженным уважением среди коллег. Огромная утрата для всего депутатского корпуса, которую горько осознавать. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям Евгения Юрьевича. Скорбим… Светлая память», — написал Александр Артемов.