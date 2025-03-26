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В Омске ушел из жизни депутат Законодательного собрания

Скончался депутат от Полтавского района Омской области Евгений Дубовский.

Источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни депутат Законодательного собрания Омской области Евгений Дубовский. В областном парламенте он представлял Полтавский район. Евгению Юрьевичу было 57 лет. Об утрате в своем телеграм-канале сообщил спикер Заксобрания Александр Артемов.

«Евгений Юрьевич был ответственным человеком, всегда находился в прямом диалоге с жителями своего избирательного округа. Он пользовался заслуженным уважением среди коллег. Огромная утрата для всего депутатского корпуса, которую горько осознавать. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям Евгения Юрьевича. Скорбим… Светлая память», — написал Александр Артемов.

Евгений Дубовский родился, учился и всю жизнь прожил в Омске, окончил машиностроительный факультет ОмГТУ. Депутатскую деятельность начал в 2011 году. В 2021 был избран депутатом Законодательного собрания снова.

О времени и месте прощания с Евгением Дубовским пока не сообщается.