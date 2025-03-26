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В Кишиневе на несколько дней перекрывают одну из центральных улиц: Рассказываем, какую и на какой срок

Мера принята в связи с необходимостью выполнения работ по устранению аварии на магистральном водопроводе.

Источник: Комсомольская правда

С 28 по 31 марта в Кишиневе будет частично приостановлено движение по улице Константина Стере, на участке между улицами Алексея Щусева и Михаила Когэлничану, в направлении улицы Василе Лупу.

Мера принята в связи с необходимостью выполнения работ по устранению аварии на магистральном водопроводе диаметром 100 мм на улице Константина Стере, по запросу акционерного общества S.A. «Apă-Canal Chișinău».

Предприятие установит необходимые дорожные знаки и ограждения, а после завершения работ восстановит асфальтное покрытие на указанной улице.