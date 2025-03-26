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В Ростовскую область завезли 140 тонн орехов из Ирана

Партии фисташки поставили в Ростовскую область из Ирана.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января по 21 марта 2025 года в Ростовскую область из Ирана завезли 140 тонн фисташки. Весь товар прошел проверку, говорится на сайте управления Россельхознадзора.

— Проконтролировали партии, поступившие на склады временного хранения в Батайске и Новошахтинске. Продукцию поставили в соответствии с действующими нормами. Нарушений фитосанитарных требований не было, — отмечают в ведомстве.

Партии фисташки уже выпустили в оборот. Ранее в регион поставили 956 тысяч цветов из Эквадора, Колумбии и Кении.