В Ростовскую область завезли 140 тонн орехов из Ирана

С 1 января по 21 марта 2025 года в Ростовскую область из Ирана завезли 140 тонн фисташки. Весь товар прошел проверку, говорится на сайте управления Россельхознадзора.
— Проконтролировали партии, поступившие на склады временного хранения в Батайске и Новошахтинске. Продукцию поставили в соответствии с действующими нормами. Нарушений фитосанитарных требований не было, — отмечают в ведомстве.
Партии фисташки уже выпустили в оборот. Ранее в регион поставили 956 тысяч цветов из Эквадора, Колумбии и Кении.