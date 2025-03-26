Умер режиссер Андрей Ермаш

Ермаш в 1979 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, с 1983 года был режиссером киностудии «Мосфильм», соавтором сценариев своих фильмов. Он выступил режиссером таких фильмов, как «Возвращение доктора» (киноальманах «Молодость»), «Лунная радуга», «Конец вечности».