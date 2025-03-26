Умер режиссер Андрей Ермаш

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Режиссер Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«25 марта 2025 года на 69-м году ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, режиссер игрового кино Андрей Филиппович Ермаш», — говорится в сообщении.
Ермаш в 1979 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, с 1983 года был режиссером киностудии «Мосфильм», соавтором сценариев своих фильмов. Он выступил режиссером таких фильмов, как «Возвращение доктора» (киноальманах «Молодость»), «Лунная радуга», «Конец вечности».
Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России выразила соболезнования родным и близким режиссера.