В Ташкенте представили новые купейные и плацкартные вагоны «Новый Узбекистан»

Из новых вагонов уже был сформирован дизельный пассажирский поезд, который курсирует по маршруту Ташкент — Бухара — Ташкент. В его составе: 2 VIP-вагона, 4 вагона бизнес-класса, 4 вагона эконом-класса, 1 вагон-ресторан, 1 дизель-вагон для технического обслуживания состава.