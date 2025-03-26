В Ташкенте представили новые купейные и плацкартные вагоны «Новый Узбекистан»

Комфорт и технологии
Новые купейные и плацкартные вагоны длиной 26 метров оснащены современными удобствами: просторные спальные полки, пульты управления температурой воздуха в каждом купе, регулируемые обогреватели, электрические кипятильники, зарядные устройства для мобильных телефонов, экологичные туалеты, видеонаблюдение для обеспечения безопасности пассажиров.
Поезд уже на рельсах
Из новых вагонов уже был сформирован дизельный пассажирский поезд, который курсирует по маршруту Ташкент — Бухара — Ташкент. В его составе: 2 VIP-вагона, 4 вагона бизнес-класса, 4 вагона эконом-класса, 1 вагон-ресторан, 1 дизель-вагон для технического обслуживания состава.
Особое внимание уделено климатическому комфорту: системы кондиционирования и отопления работают бесперебойно как летом, так и зимой, что особенно актуально для климата Узбекистана.
Производственные планы
В 2024 году на заводе было выпущено 35 новых вагонов, в текущем 2025 году планируется увеличить производство до 70 единиц,