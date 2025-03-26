В петербургском метро разрешили законно заряжать мобильные телефоны

«Подключение к электрическим сетям Петербургского метрополитена без письменного разрешения перевозчика, использование инженерных сетей Петербургского метрополитена в личных целях (для зарядки телефонов, подключения иной аппаратуры) без письменного разрешения перевозчика, за исключением административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей», — такая информация содержалась в законе от 31.05.2010 № 273−70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».