В петербургском метро разрешили законно заряжать мобильные телефоны

Раньше зарядка телефона в метро без письменного разрешения наказывалась штрафом в размере от 500 до 3000 рублей.
«Подключение к электрическим сетям Петербургского метрополитена без письменного разрешения перевозчика, использование инженерных сетей Петербургского метрополитена в личных целях (для зарядки телефонов, подключения иной аппаратуры) без письменного разрешения перевозчика, за исключением административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей», — такая информация содержалась в законе от 31.05.2010 № 273−70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
В прошлом году зафиксировали 18 случаев нарушения этого правила. Отметим, что «МК в Питере» опросил петербуржцев и узнал, что многие были не осведомлены о данном правиле, а кто-то и вовсе не видел розеток внутри метрополитена Северной столицы. Здесь уместна тривиальная фраза «незнание закона не освобождает от ответственности».