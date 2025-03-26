В России много патриотически настроенных предпринимателей, заявил Мишустин

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России много патриотически настроенных предпринимателей, которые активно включились в работу по повышению уровня технологического суверенитета РФ.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
«Огромное количество наших предпринимателей работали очень активно над выполнением национальной цели развития, над технологическим и промышленным суверенитетом. Их очень много», — сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев.