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В России много патриотически настроенных предпринимателей, заявил Мишустин

Мишустин: предприниматели включены в работу повышения уровня суверенитета страны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России много патриотически настроенных предпринимателей, которые активно включились в работу по повышению уровня технологического суверенитета РФ.

В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Огромное количество наших предпринимателей работали очень активно над выполнением национальной цели развития, над технологическим и промышленным суверенитетом. Их очень много», — сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев.