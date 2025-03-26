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Проезд на «Медеу» и «Шымбулак» временно закроют

Департамент полиции Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения в период проведения международных мероприятий 29 марта, передает агентство Kazinform.

Источник: Акимат Алматы

На следующих участках возможны корректировки в дорожном движении: улица Майлина, Кульджинский тракт, улица Бухтарминская, ВОАД, проспект Аль-Фараби, проспект Достык, улица Жарокова, проспект Абая, улица Сатпаева, проспект Назарбаева.

Также 29 марта с 00:00 до 14:00 будут закрыты для посещения и проезда высокогорный каток Медеу и горнолыжный курорт «Шымбулак», кроме автомашин граждан, проживающих в этом районе.

Полиция Алматы призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций, заранее корректировать маршруты движения.

обратились к жителям в пресс-службе департамента полиции Алматы