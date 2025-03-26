Москва вошла в топ самых экологически чистых регионов страны

Этот рейтинг составляется по итогам каждого сезона и формируется на основе трех индексов: природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического. Каждый из них рассчитывается на основе семи индикаторов. Эксперты присваивают или отнимают баллы в зависимости от изменений в экологической ситуации региона.