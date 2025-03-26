Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России

«Объем производства лекарств, напомню, в 2024 году он вырос у нас на 21,5% и составил около 800 миллиардов рублей. Это серьезно. У нас, напомню, он был 612 миллиардов рублей в 2023 году. И доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64%», — сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.