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Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России

Мишустин: доля отечественных лекарств составляет более 64 процентов.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5%, доля отечественных лекарств сейчас составляет более 64%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Объем производства лекарств, напомню, в 2024 году он вырос у нас на 21,5% и составил около 800 миллиардов рублей. Это серьезно. У нас, напомню, он был 612 миллиардов рублей в 2023 году. И доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64%», — сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.