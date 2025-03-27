Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Художник превращает любой объект в реалистичный 3D-арт

От одежды и обуви до автомобилей и свадебных часовен.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
8

Художник из Калифорнии Джошуа Видес превращает машины, дома и даже часовни в черно-белые эскизы. Как пишет Oddity Central, для мужчины практически нет ничего, что он бы не смог разрисовать.

Видес рисует в технике «От реальности к идее». Все началось десять лет назад, когда он решил вручную раскрасить пару кроссовок Air Force 1 в черно-белый цвет. Результат мужчина опубликовал в социальных сетях. Его работа стала настолько популярной и получила столько восторженных отзывов, что он вдохновился и разрисовал несколько пар туфель в своем стиле.

После этого Видес решил раскрасить автомобиль своего друга. 3D-набросок стал звездой собственной выставки художника, и тысячи людей пришли посмотреть на него, а в сети работа набрала сотни тысяч лайков.

Позже художник стал сотрудничать с крупными компаниями, такими как BMW и Ferrari.

Именно во время работы над своими популярными автомобильными проектами Видес решил превращать целые помещения в черно-белые эскизы. Расписав гараж, в котором были выставлены машины, он смог создать эффект движущихся авто. Позже это вдохновило художника на то, чтобы превратить целую свадебную часовню в гигантский набросок.

На протяжении многих лет к Видесу обращались крупные бренды из разных отраслей, таких как мода, автомобилестроение и производство спиртных напитков, с просьбой использовать его монохромные эскизы для маркетинговых проектов.

Ранее рассказали о художнике из Китая, который прославился благодаря оптическим иллюзиям.