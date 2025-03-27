Художник превращает любой объект в реалистичный 3D-арт

Художник из Калифорнии Джошуа Видес превращает машины, дома и даже часовни в черно-белые эскизы. Как пишет Oddity Central, для мужчины практически нет ничего, что он бы не смог разрисовать.
Видес рисует в технике «От реальности к идее». Все началось десять лет назад, когда он решил вручную раскрасить пару кроссовок Air Force 1 в черно-белый цвет. Результат мужчина опубликовал в социальных сетях. Его работа стала настолько популярной и получила столько восторженных отзывов, что он вдохновился и разрисовал несколько пар туфель в своем стиле.
После этого Видес решил раскрасить автомобиль своего друга. 3D-набросок стал звездой собственной выставки художника, и тысячи людей пришли посмотреть на него, а в сети работа набрала сотни тысяч лайков.
Позже художник стал сотрудничать с крупными компаниями, такими как BMW и Ferrari.
Именно во время работы над своими популярными автомобильными проектами Видес решил превращать целые помещения в черно-белые эскизы. Расписав гараж, в котором были выставлены машины, он смог создать эффект движущихся авто. Позже это вдохновило художника на то, чтобы превратить целую свадебную часовню в гигантский набросок.
На протяжении многих лет к Видесу обращались крупные бренды из разных отраслей, таких как мода, автомобилестроение и производство спиртных напитков, с просьбой использовать его монохромные эскизы для маркетинговых проектов.
Ранее рассказали о художнике из Китая, который прославился благодаря оптическим иллюзиям.