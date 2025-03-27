Художник превращает любой объект в реалистичный 3D-арт

Видес рисует в технике «От реальности к идее». Все началось десять лет назад, когда он решил вручную раскрасить пару кроссовок Air Force 1 в черно-белый цвет. Результат мужчина опубликовал в социальных сетях. Его работа стала настолько популярной и получила столько восторженных отзывов, что он вдохновился и разрисовал несколько пар туфель в своем стиле.