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Электричество пропало в трех районах Минска 26 марта

В трех районах Минска пропало электричество 26 марта.

Источник: Комсомольская правда

Электричество пропало в трех районах Минска 26 марта, пишет Sputnik.by.

На отсутствие электричества пожаловались жители Фрунзенского, Октябрьского и Ленинского района. Кроме того, в Минске наблюдаются проблемы в работе мобильного интернета. Точные причины случившегося пока неизвестны.

Вместе с тем «Минсктранс» предупредил, что по причине отсутствия напряжения с 13.35 на улицах Притыцкого (речь идет про участок от улицы Сердича до Лобанка), Одинцова, Тимошенко, Якубовского, Пономаренко, Бельского движение троллейбусов остановилось в обоих направлениях. Называются маршруты № 31, 33, 38, 44, 77, 9.

Кроме того, по указанной причине было остановлено движение электробусов автобусного маршрута № 60 с 14.01.

Тем временем в центре Минска шлагбаум установили на въезде на популярную парковку.

Ранее МВД сказало о штрафе белорусам за хождение выпившим по городу.