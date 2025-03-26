Электричество пропало в трех районах Минска 26 марта

Вместе с тем «Минсктранс» предупредил, что по причине отсутствия напряжения с 13.35 на улицах Притыцкого (речь идет про участок от улицы Сердича до Лобанка), Одинцова, Тимошенко, Якубовского, Пономаренко, Бельского движение троллейбусов остановилось в обоих направлениях. Называются маршруты № 31, 33, 38, 44, 77, 9.