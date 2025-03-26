Власти — об опасных развлечениях под Второй эстакадой: «Нет моста — нет тарзанки»

«Мы можем вести эту гонку вооружений, то есть администрация будет придумывать очередные заградительные меры, а подростки будут их обходить, — сообщила Дятлова. — Где-то нам надо всё-таки остановиться. Все проблемы-то наши в голове. Мы её срезаем, а она появляется. Наверное, последнее, что я поручу сделать, — это поставить громкоговоритель, который будет транслировать: “Уважаемые подростки, жители и гости города Калининграда. Нельзя кататься на тарзанке, нельзя её монтировать, это опасно для жизни”».