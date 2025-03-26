В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. При взломе аккаунта в Telegram первым делом надо завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Если аккаунт всё же взломали: завершите все неизвестные сеансы, обратитесь в техническую поддержку, попробуйте восстановить доступ через SMS, при невозможности восстановления создайте новый аккаунт», — написала Волк в Telegram-канале.
Для достижения своих целей злоумышленники используют фишинговые сообщения (к примеру, о получении бесплатной Premium-подписки или под предлогом просьбы о помощи в голосовании) и отправляют вредоносные файлы под видом фото или видео (как правило, с расширением .apk).
Чтобы обезопасить себя, используйте двухфакторную аутентификацию, код-пароль для входа и не передавайте коды для входа в аккаунт из SMS третьим лицам, заключили в ведомстве.