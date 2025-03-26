Правительство работает над улучшением системы оплаты труда педагогов

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кабинет министров работает над совершенствованием отраслевой системы оплаты труда, в том числе среди педагогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
«То, что касается повышения справедливости, глобально, в рамках разрабатываемой отраслевой системы оплаты труда, мы это делаем. В первую очередь, представляем на сегодняшний день все элементы стимулирования: гранты, жилищные сертификаты, правовую защиту совершенствования для учителей», — сказал Мишустин.