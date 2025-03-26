Правительство работает над улучшением системы оплаты труда педагогов

«То, что касается повышения справедливости, глобально, в рамках разрабатываемой отраслевой системы оплаты труда, мы это делаем. В первую очередь, представляем на сегодняшний день все элементы стимулирования: гранты, жилищные сертификаты, правовую защиту совершенствования для учителей», — сказал Мишустин.