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Правительство работает над улучшением системы оплаты труда педагогов

Мишустин: правительство работает над совершенствованием оплаты труда педагогов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кабинет министров работает над совершенствованием отраслевой системы оплаты труда, в том числе среди педагогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«То, что касается повышения справедливости, глобально, в рамках разрабатываемой отраслевой системы оплаты труда, мы это делаем. В первую очередь, представляем на сегодняшний день все элементы стимулирования: гранты, жилищные сертификаты, правовую защиту совершенствования для учителей», — сказал Мишустин.