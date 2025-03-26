Экс-директор «Омского лекарства» намерен судиться из-за увольнения с этого поста

Бывший директор государственной аптечной сети «Омское лекарство», через которую снабжаются лекарствами омские льготники, намерен обжаловать свое увольнение в судебном порядке.
Напомним, по данным ЕГРЮЛ смена руководства в госпаптеке произошла 20 марта, теперь пост директора «Омского лекарства» занимает Аркадий Кербель. Так как организация находится в областной собственности, кадровые решения принимало минимущество. Теперь Богдашин намерен судиться с чиновниками. По его словам, они расторгли с ним контракт без объяснения причин.
«Я так думаю, в связи с тем, что возникли проблемы с льготным обеспечением. И в расхождениях в видимых причинах этого вопроса. У работодателя есть такое право, он им воспользовался. Но я буду обжаловать это решение в суде», — сообщил Игорь Богдашин РБК Омск.
Ранее мы писали, что проблема с отдельными видами лекарств для льготников существует до сих пор. Торги не состоялись по трем видам препаратов.