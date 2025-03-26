Экс-директор «Омского лекарства» намерен судиться из-за увольнения с этого поста

«Я так думаю, в связи с тем, что возникли проблемы с льготным обеспечением. И в расхождениях в видимых причинах этого вопроса. У работодателя есть такое право, он им воспользовался. Но я буду обжаловать это решение в суде», — сообщил Игорь Богдашин РБК Омск.