«Барабашки не бегают, не мешают»: каким будет казанский ТЮЗ после реставрации

«Реставрация казанского ТЮЗа — значимое событие для всего Татарстана. Это очень ценный объект, потому что это предмет охраны, у него богатая история и здесь множество архитектурных элементов и внутреннего убранства, которые нам предстоит сохранить. Тут многое связано с татарским наследием. Конечно, в разные периоды были вмешательства в объект, но больше 20 лет здание не видело капитального ремонта. Сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии. Тем не менее здесь проходили значимые культурные события», — отметил он.