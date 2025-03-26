Новосибирские дорожники завершили подготовку к прохождению паводка

В Новосибирской области завершились масштабные подготовительные работы, призванные защитить дорожную инфраструктуру от последствий паводка.
Специалисты сосредоточили усилия на участках, наиболее подверженных риску подтопления, чтобы минимизировать возможные повреждения и сохранить проезжую часть в надлежащем состоянии.
Заблаговременная подготовка позволит избежать переувлажнения дорожного покрытия, которое может привести к потере его прочности и преждевременному разрушению. В рамках профилактических мероприятий подрядчики провели очистку и расконсервацию более 7200 водопропускных труб, обеспечив беспрепятственный сток талых вод.
Финальный этап работ завершился 25 марта на участке возле съезда с Гусинобродского тракта в направлении села Жеребцово. Здесь дорожные службы привели в порядок водоотводные системы и укрепили откосы, снизив вероятность размыва дорожного полотна.
Для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации заготовлены значительные объемы стройматериалов: свыше 150 тыс. кубометров щебня, песка и бутового камня, а также около 100 металлических и железобетонных труб. В случае возникновения ЧС на трассах региона тяжелая техника будет направлена к месту происхождения в минимальные сроки, чтобы быстро восстановить движение.