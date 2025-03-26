Новосибирские дорожники завершили подготовку к прохождению паводка

Для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации заготовлены значительные объемы стройматериалов: свыше 150 тыс. кубометров щебня, песка и бутового камня, а также около 100 металлических и железобетонных труб. В случае возникновения ЧС на трассах региона тяжелая техника будет направлена к месту происхождения в минимальные сроки, чтобы быстро восстановить движение.