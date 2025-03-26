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В Петербурге суд взыскал с предприятия 1 рубль 13 копеек за загрязнение реки

Колпинский районный суд Петербурга взыскал с компании СВЕЗА Усть-Ижора всего 1 рубль 13 копеек за сброс сточных вод в реку Большую Ижору, хотя изначально природоохранный прокурор требовал 75,6 тысячи рублей. Об этом 26 марта сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Прокурор подал иск к НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» из-за сброса сточных вод в реку Большую Ижору, что по итогам проверки подтвердил комитет по природопользованию. Изначально ущерб окружающей среде оценили в 75 650 рублей — эту сумму рассчитало Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства на основе данных самого предприятия.

В суде представители компании не оспаривали факт сброса сточных вод в реку, но усомнились в методике расчета ущерба. Суд изучил вопрос и обнаружил ошибки в подсчетах. Выяснилось, что инспектор включил в сумму ущерба пункты, которые по закону не должны учитываться, например, «потери прироста водных биоресурсов», хотя таких потерь зафиксировано не было.

В итоге, согласно расчету ответчика, ущерб водным биоресурсам оценили в 1 рубль 12,5 копеек. Суд постановил взыскать 1 рубль 13 копеек в бюджет РФ. Истец не смог предоставить доказательств, опровергающих этот расчет.