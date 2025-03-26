В Петербурге суд взыскал с предприятия 1 рубль 13 копеек за загрязнение реки

В суде представители компании не оспаривали факт сброса сточных вод в реку, но усомнились в методике расчета ущерба. Суд изучил вопрос и обнаружил ошибки в подсчетах. Выяснилось, что инспектор включил в сумму ущерба пункты, которые по закону не должны учитываться, например, «потери прироста водных биоресурсов», хотя таких потерь зафиксировано не было.