Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти объединили

«Завершена реорганизация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу путем присоединения к нему Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области», — говорится в публикации.