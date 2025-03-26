Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти объединили

«Завершена реорганизация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу путем присоединения к нему Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области», — говорится в публикации.
Теперь ведомство — с 26 марта — называется Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу и Ленинградской области.
Руководителем назначена Наталия Башкетова. Она была главой петербургского управления Роспотребнадзора.
В декабре прошлого года о предстоящем объединении ведомств в один орган заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Распоряжение об этом было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.