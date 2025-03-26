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Под Борисовом 17-летняя девушка лишилась четырех пальцев руки, работая поваром в лагере

17-летняя белоруска лишилась четырех пальцев руки, работая поваром в лагере.

Источник: Комсомольская правда

17-летняя белоруска лишилась четырех пальцев руки, работая поваром в лагере. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минской области.

Сказано, что прокуратура Борисовского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении начальника летнего оздоровительного лагеря, которой было инкриминировано нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Удалось установить, что 10 июня 2024 года в летний оздоровительный лагерь устроилась на работу поваром 17-летняя девушка. Обвиняемая 22 июня 2024 года допустила нового сотрудника к работам на электрической мясорубке в помещении мясорыбного цеха столовой лагеря.

Сказано, что у совершеннолетней не было квалификации по профессии, она не прошла обучение, стажировку, инструктаж, проверку знаний по вопросам, касающимся охраны труда. Кроме того, 17-летняя не была ознакомлена с руководством по пользованию мясорубкой, предназначенной для предприятий общественного питания. У нее не было права выполнять работы по измельчению мяса на оборудовании ручной загрузки.

«Выполняя порученные работы на мясорубке, при подаче мяса произошел захват вращающимся шнеком электроприбора правой кисти руки девушки», — уточнили в прокуратуре.

Говорится, что по причине случившегося несовершеннолетняя лишилась четырех пальцев на руке. Суд Борисовского района вынес обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 306 Уголовного кодекса начальнице было назначено обвинение в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на срок 5 лет.

Также говорится, что суд взыскал с юрлица в пользу несовершеннолетней в счет денежной компенcации морального вреда в сумме 80 000 рублей.

Тем временем электричество пропало в трех районах Минска 26 марта.

Ранее минчанин с ножом напугал прохожих и повредил несколько припаркованных авто возле дома: «Повреждения от острого предмета на элементах кузова, пятна, похожие на кровь».