Под Борисовом 17-летняя девушка лишилась четырех пальцев руки, работая поваром в лагере

17-летняя белоруска лишилась четырех пальцев руки, работая поваром в лагере. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минской области.
Сказано, что прокуратура Борисовского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении начальника летнего оздоровительного лагеря, которой было инкриминировано нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
Удалось установить, что 10 июня 2024 года в летний оздоровительный лагерь устроилась на работу поваром 17-летняя девушка. Обвиняемая 22 июня 2024 года допустила нового сотрудника к работам на электрической мясорубке в помещении мясорыбного цеха столовой лагеря.
Сказано, что у совершеннолетней не было квалификации по профессии, она не прошла обучение, стажировку, инструктаж, проверку знаний по вопросам, касающимся охраны труда. Кроме того, 17-летняя не была ознакомлена с руководством по пользованию мясорубкой, предназначенной для предприятий общественного питания. У нее не было права выполнять работы по измельчению мяса на оборудовании ручной загрузки.
«Выполняя порученные работы на мясорубке, при подаче мяса произошел захват вращающимся шнеком электроприбора правой кисти руки девушки», — уточнили в прокуратуре.
Говорится, что по причине случившегося несовершеннолетняя лишилась четырех пальцев на руке. Суд Борисовского района вынес обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 306 Уголовного кодекса начальнице было назначено обвинение в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на срок 5 лет.
Также говорится, что суд взыскал с юрлица в пользу несовершеннолетней в счет денежной компенcации морального вреда в сумме 80 000 рублей.
Тем временем электричество пропало в трех районах Минска 26 марта.
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