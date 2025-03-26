Под Борисовом 17-летняя девушка лишилась четырех пальцев руки, работая поваром в лагере

Сказано, что у совершеннолетней не было квалификации по профессии, она не прошла обучение, стажировку, инструктаж, проверку знаний по вопросам, касающимся охраны труда. Кроме того, 17-летняя не была ознакомлена с руководством по пользованию мясорубкой, предназначенной для предприятий общественного питания. У нее не было права выполнять работы по измельчению мяса на оборудовании ручной загрузки.