Фонд «Арктика»: Мурманск может стать российской столицей по изучению льда

МУРМАНСК, 26 марта. /ТАСС/. Мурманск и Мурманская область могут стать российской столицей гляциологии — науки об изучении природного льда, так как здесь разработана обширная научная база по исследованию состояний арктических почв, а также начался процесс создания системы мониторинга многолетней (вечной) мерзлоты. Такое мнение высказал ТАСС председатель правления фонда «Ресурсный центр “Арктика” Олег Волков в кулуарах Международного арктического форума (МАФ).
Систему государственного фонового мониторинга многолетней мерзлоты поручил создать президент РФ Владимир Путин. Она будет использоваться для моделирования и прогнозирования изменений климата. Как ожидается, это поможет не допустить негативного влияния на отрасли экономики и качество жизни граждан, а также будет способствовать безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей более половины территории России. Планируется, что Мурманская область (Кольский полуостров) станет одним из первых регионов РФ, где начнут создавать и применять эту систему.
«По мнению участников форума, государственная система мониторинга многолетней мерзлоты поможет предотвратить разрушения объектов транспортной инфраструктуры, а также сооружений, вызванные деградацией вечномерзлых грунтов по всей Арктической зоне России. У Мурманска в процессе ее создания особая роль. Он может стать не только городом, в котором начался процесс создания мониторинга мерзлоты, но и настоящей столицей гляциологии, ведь на форуме представлены Мурманский арктический университет и Кольский научный центр, которые ведут исследования состояний арктических почв», — сказал Волков.
В ходе круглых столов и панельных дискуссий МАФ представители научного сообщества и эксперты предложили проект технического задания для создания государственной системы геотехнического мониторинга мерзлых грунтов и попросили поручить разработку концепции фонду «Ресурсный центр Арктика» за счет собственных средств. "Надеемся в ближайшее врем будет определен федеральный орган исполнительной власти, который возьмет на себя вопросы организации данной системы. Сейчас это или Минвостокразвития, или Минприроды, или Минстрой, — отметила в беседе с ТАСС эксперт Государственной думы, кандидат географических наук Оксана Толстых.
Часть экспертов уверены, что задача может быть поставлена правительством перед Минприроды и курировать ее может вице-премьер Дмитрий Патрушев. «Экспертное сообщество сходится во мнении что и система фонового мониторинга, созданная Арктическим и Антарктическим Научно-Исследовательским институтом РАН, и система геотехнического мониторинга должны быть “в единых руках” и дополнять друг друга данными для правильных и более точных прогнозов изменения климата и таяния мерзлоты», — высказал уверенность Волков.
О форуме.
VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области 26−27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
ТАСС — информационный партнер МАФ.