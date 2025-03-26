Фонд «Арктика»: Мурманск может стать российской столицей по изучению льда

Систему государственного фонового мониторинга многолетней мерзлоты поручил создать президент РФ Владимир Путин. Она будет использоваться для моделирования и прогнозирования изменений климата. Как ожидается, это поможет не допустить негативного влияния на отрасли экономики и качество жизни граждан, а также будет способствовать безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей более половины территории России. Планируется, что Мурманская область (Кольский полуостров) станет одним из первых регионов РФ, где начнут создавать и применять эту систему.