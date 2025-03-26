Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили Эдучанскую амбулаторию

Представители Законодательного Собрания Иркутской области посетили врачебную амбулаторию в Эдучанке Усть-илимского муниципального округа. В учреждении с 2024 года идет капитальный ремонт, он проводится региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Как пояснила депутатам главный врач Усть-Илимской районной больницы Светлана Домитрак, в настоящий момент возникли сложности: прежний исполнитель работ успел выполнить только 30% от запланированного и объявил о банкротстве, поэтому сейчас нужно заново начинать процедуру поиска нового подрядчика. Однако планируется ремонт завершить до конца текущего года.