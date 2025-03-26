В Омске хотят ужесточить наказание за незаконную установку киосков

Если они согласятся с мнением коллег, предпринимателей, незаконно установивших нестационарный торговый объект, начнут штрафовать сразу, без предупреждения. Суммы штрафов составят 3−6 тысяч рублей для граждан и 10−15 тысяч рублей для должностных лиц. Максимальный штраф в размере 60 тысяч рублей предусмотрен для юрлиц. За повторное нарушение размеры штрафов будут увеличены.