В Омске хотят ужесточить наказание за незаконную установку киосков

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета депутаты одобрили законодательную инициативу комитета по экономическому развитию об ужесточении наказания за незаконную установку нестационарных торговых объектов.
По словам председателя комитета Алексея Провозина, идея родилась из общения депутатов с жителями Омска, недовольными тем, что киоски появляются где попало, а их эстетический вид зачастую вызывает большие вопросы.
«Главный смысл даже не в том, чтобы увеличить размер штрафа, а в том, чтобы из Кодексах об административных правонарушениях Омской области исчезла такая неэффективная мера воздействия, как предупреждение», — пояснил Провозин.
Теперь соответствующие поправки в региональный КоАП должны одобрить депутаты Законодательного собрания Омской области.
Если они согласятся с мнением коллег, предпринимателей, незаконно установивших нестационарный торговый объект, начнут штрафовать сразу, без предупреждения. Суммы штрафов составят 3−6 тысяч рублей для граждан и 10−15 тысяч рублей для должностных лиц. Максимальный штраф в размере 60 тысяч рублей предусмотрен для юрлиц. За повторное нарушение размеры штрафов будут увеличены.