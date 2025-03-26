Петербургских домашних животных хотят чипировать и внести в специальный реестр

Собрание обратится к Госдуме РФ с идеей о создании государственной автоматизированной информационной системы, в которой будут находится сведения о домашних питомцах и их владельцах.
Такая инициатива, по мнению петербургских депутатов, поможет решить главные проблемы ответственного содержания животных.
Регистрировать будут как новорожденных, так и взрослых животных. В реестре будут указаны пол, дата рождения, порода, прививки.
Реестр позволит быстро найти животное, если оно потеряется. Также такое нововведение поможет найти владельца собаки, если та кого-то покусала.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что маркировка будет происходить разными способами. Например, нанесение метки на тело, крепление ошейника, бирки, кольца или вживление микрочипа. Учет собираются вести через уже существующую систему ФГИС «ВетИС» (информационная система в области ветеринарии).
Ранее депутаты ГД решили внести изменения в существующий закон об ответственном обращении с животными и окончательно утвердить принципы гуманного отношения к ним в нашей стране. Они предложили ввести безвозвратный отлов и официально разрешить эвтаназию животных.