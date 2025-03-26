«Минскэнерго» сделало заявление о перебоях с электричеством в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
«Энергетики столицы устраняют перебои электроснабжения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в 13.33 26 марта было зафиксировано нарушение электроснабжения в столице. Для того, чтобы оперативно восстановить электричество, филиал «Минские кабельные сети» направил четыре оперативно-выездные бригады. Сказано, что специалистами проводится перезапитка потребителей по резервным связям.
«По состоянию на 14:30 отсутствие электроснабжения может наблюдаться преимущественно во Фрунзенском районе», — уточнили в «Минскэнерго».
Также сказано, что специалисты проводят осмотр линий для того, чтобы оценить состояние инфраструктуры, а также выявить возможные причины перебоев.
Напомним, что электричество пропало в трех районах Минска 26 марта.
Кстати, Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.
А еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег в Беларуси с 24 по 30 марта.