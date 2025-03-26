«Минскэнерго» сделало заявление о перебоях с электричеством в Минске

Уточняется, что в 13.33 26 марта было зафиксировано нарушение электроснабжения в столице. Для того, чтобы оперативно восстановить электричество, филиал «Минские кабельные сети» направил четыре оперативно-выездные бригады. Сказано, что специалистами проводится перезапитка потребителей по резервным связям.