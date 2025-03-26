Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минскэнерго» сделало заявление о перебоях с электричеством в Минске

«Минскэнерго» сказало о перебоях с электричеством в Минске 26 марта.

Источник: Комсомольская правда

«Минскэнерго» сделало заявление о перебоях с электричеством в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

«Энергетики столицы устраняют перебои электроснабжения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 13.33 26 марта было зафиксировано нарушение электроснабжения в столице. Для того, чтобы оперативно восстановить электричество, филиал «Минские кабельные сети» направил четыре оперативно-выездные бригады. Сказано, что специалистами проводится перезапитка потребителей по резервным связям.

«По состоянию на 14:30 отсутствие электроснабжения может наблюдаться преимущественно во Фрунзенском районе», — уточнили в «Минскэнерго».

Также сказано, что специалисты проводят осмотр линий для того, чтобы оценить состояние инфраструктуры, а также выявить возможные причины перебоев.

Напомним, что электричество пропало в трех районах Минска 26 марта.

Кстати, Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.

А еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег в Беларуси с 24 по 30 марта.