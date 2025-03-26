Власти Южного Урала задумались о запрете на использование электросамокатов школьниками

«Понятно, что мы говорим в первую очередь об электрических самокатах. Давайте смотреть объективно: это не просто средство индивидуальной мобильности, это уже вид транспорта. Поддерживаю инициативу на запрет движения СИМ для конкретных территорий — например, парки, скверы. Для отдельных участков улично-дорожной сети необходимо снижение порога скорости», — отметил глава региона.