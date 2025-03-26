Власти Южного Урала задумались о запрете на использование электросамокатов школьниками

Губернатор провел заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Были рассмотрены вопросы снижения аварийности на дорогах региона, безопасности средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Алексей Текслер отметил, что на фоне стремительного роста количества СИМ и числа происшествий с их участием стоит вопрос ужесточения использования этих средств.
«Понятно, что мы говорим в первую очередь об электрических самокатах. Давайте смотреть объективно: это не просто средство индивидуальной мобильности, это уже вид транспорта. Поддерживаю инициативу на запрет движения СИМ для конкретных территорий — например, парки, скверы. Для отдельных участков улично-дорожной сети необходимо снижение порога скорости», — отметил глава региона.
Среди других рассматриваемых мер — блокировка аккаунтов нарушителей ПДД, запрет на использование средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними.
Губернатор поручил обратиться к опыту коллег из других регионов по решению данных вопросов и наладить работу с операторами СИМ.