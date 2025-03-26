Пойдут на крайние меры: Железнодорожники Молдовы грозят перекрыть экспортный коридор Украины, если власти не выплатят им задолженности по зарплате

Сотрудники «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ) пригрозили заблокировать движение поездов с украинским зерном, если власти не выплатят им задолженность по зарплате, которая составляет 190 млн леев, пишет railinsider.com.ua.
Последняя акция протеста прошла 14 марта в Кишиневе, однако аналогичные демонстрации прошли также в Бельцах, Унгенах, Окнице, Басарабяске и Джурджулештах — стратегических железнодорожных узлах страны. Сотрудники ЖДМ потребовали полной выплаты задолженности по зарплате, накопившейся за последние шесть месяцев, возмещения убытков, вызванных задержкой выплаты заработной платы, а также повышения минимальной заработной платы до 5500 леев.
Протестующие предупредили, что в случае отсутствия четкого ответа со стороны правительства они прибегнут к блокированию железных дорог, в том числе маршрутов, по которым перевозится украинское зерно в рамках инициативы ЕС-Украина Lanes of Solidarity («Маршруты солидарности»).
Такой сценарий может серьезно повлиять на совместные логистические проекты между Республикой Молдова, Украиной и Европейским союзом, направленные на содействие экспорту украинской агропродовольственной продукции через альтернативные маршруты.
Профсоюзные лидеры также предупреждают о массовых увольнениях, которые могут парализовать деятельность государственного предприятия и поставить под угрозу проекты модернизации железнодорожной инфраструктуры.
В 2024 году ЖДМ зафиксировал убытки в размере 228 млн леев, а задолженность по зарплате составляет 190 млн леев. На последней акции протеста 14 марта недавно назначенный директор государственного предприятия Сергей Котельник заявил протестующим, что его главным приоритетом является выплата задолженности по зарплатам сотрудников и что три зарплаты будут выплачены в течение двух месяцев.