Пойдут на крайние меры: Железнодорожники Молдовы грозят перекрыть экспортный коридор Украины, если власти не выплатят им задолженности по зарплате

В 2024 году ЖДМ зафиксировал убытки в размере 228 млн леев, а задолженность по зарплате составляет 190 млн леев. На последней акции протеста 14 марта недавно назначенный директор государственного предприятия Сергей Котельник заявил протестующим, что его главным приоритетом является выплата задолженности по зарплатам сотрудников и что три зарплаты будут выплачены в течение двух месяцев.