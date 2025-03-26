Больше тысячи вакансий предложат участникам студотрядов в Ростовской области

— В 2025 году ребята смогут трудоустроиться в детские лагеря, на промышленные и сельхозпредприятия, на стройки. Всего в перечень входят 34 предприятия, общее количество вакансий — более 1 тысячи. Многие организации предоставляют медицинскую страховку, питание, проживание и почасовую оплату труда, — рассказал Александр Никиточкин.