Больше тысячи вакансий предложат участникам студотрядов в Ростовской области

В Ростовской области свыше 30 предприятий и организаций подготовили рабочие места для бойцов студотрядов. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике региона Александр Никиточкин.
— В 2025 году ребята смогут трудоустроиться в детские лагеря, на промышленные и сельхозпредприятия, на стройки. Всего в перечень входят 34 предприятия, общее количество вакансий — более 1 тысячи. Многие организации предоставляют медицинскую страховку, питание, проживание и почасовую оплату труда, — рассказал Александр Никиточкин.
Напомним, донские студотряды — одни из лучших в стране. Молодежь участвует в региональных, федеральных и международных проектах, в самых различных сферах — от строительства и педагогики до медицины и производства.
Популярность движения растет. За три года число бойцов увеличилось с 3,5 до 7,5 тысячи человек. Это 150 отрядов из 12 вузов, 80 колледжей и техникумов региона.
В Ростовской области действуют меры господдержки студотрядов. В частности, ежегодно выделяются субсидии на оплату проезда к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение.