Наночастицы палладия могут растворяться в толще некоторых органических солей брома

Для этого необходимо понимать, как формируются наноструктуры из палладия и как их ростом можно управлять. Для получения подобных сведений исследователи подготовили смесь из ацетата палладия и органической соли брома и имидазола и нанесли ее на поверхность углеродного материала, внутри которого присутствовали поры, похожие по своим свойствам на углеродные нанотрубки. Они особым образом замедляют процесс формирования наночастиц и позволяют наблюдать за ним при помощи электронных микроскопов.